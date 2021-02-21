محافظ الشرقية يستجيب لشكوى القومية الخاصة بمكبرات صوت «الديليفري»

أوضح سعد الفرماوي سكرتير عام محافظة الشرقية، أنه تم التنسيق مع رئيسه حي ثان الزقازيق بالمرور على المطاعم والمحال التجارية بنطاق الحي وتحذيرهم من استخدام الكاسيت بصوت عالي سواء داخل المطاعم أو بالموتوسكلات المخصصة لتوصيل الطلبات لمنازل المواطنين مما تتسبب في إزعاج المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتغريم أصحاب المطاعم فضلًا عن التحفظ على المعدات المصدرة للأصوات بصوت مزعج.وتلقى محافظ الشرقية شكوى من أهالي منطقة القومية يتضررون فيها من الأصوات المرتفعة باستخدام مكبرات الصوت التي يتم تركيبها على الموتوسكلات المخصصة لتوصيل الطلبات لمنازل المواطنين مما تتسبب في التلوث السمعي للمواطنين.قدم أهالي منطقة «القومية» بالزقازيق الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.