مصدر أمني: حجز المنتج محمد مشيش بقسم أول شبرا

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، الأحد، أن المنتج محمد مشيش، جرى ترحيله اليوم من إدارة الجوازات بعد ضبطه في قضية أختام مزوّرة إلى قسم أول شبرا الخيمة المحجوز به الآن.قال المصدر، لـ«الدستور»، إنه سيجرى عرض مشيش على المحكمة التي ستقوم بإعادة إجراءات القضية وفقًا للقانون.وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المنتج التليفزيوني محمد مشيش في حملة لتنفيذ الأحكام بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك في القضية رقم 23984 لعام 2018 التابعة لجنايات قسم شبرا الخيمة والتي صدر فيها حكم غيابي عليه بالسجن 3 سنوات وكان وقتها خارج مصر.