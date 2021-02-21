رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث تسريع إجراءات تطوير فندقي شبرد والكونتيننتال

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:58 م
هشام توفيق،
هشام توفيق،
أسامة الشندويلي
طباعة
استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الأحد، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بمكتبه وذلك لبحث عددًا من الموضوعات والملفات المشتركة.

وعقد الوزير اجتماعًا مع المحافظ، بحضور عدد من قيادات محافظة القاهرة والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة، وتم خلال الاجتماع التباحث حول التراخيص المطلوبة لهدم مبنى الملحق الخلفي لفندق شبرد - حيث تم الانتهاء من الحصول على كافة الموافقات من الجهات المختصة، ولزيادة الطاقة الفندقية وإضافة جراج للسيارات في ضوء إجراءات تطوير الفندق ورفع مستواه من 4 نجوم إلى 5 نجوم.

كما تم مناقشة كيفية العمل على دفع الاستثمار لإعادة إنشاء فندق الكونتنينتال التاريخي في ميدان الأوبرا، في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية، حيث كان قد تم إعداد خطة متكاملة لإعادة بناء الفندق بالتصميم الأصلي ونفس الطراز المعماري المميز الذي أنشئ عليه في عام 1870.

موضوعات متعلقة

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

تغريم قناة النهار 250 ألفًا بسبب إهانة تامر أمين للصعايدة

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وظائف الأمن السيبراني في بريطانيا تقترب من 50 ألفا

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

«حلبات التزلج» تزداد شعبية بكندا خلال جائحة كورونا

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

«الآثار القانونية لفيروس كورونا» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

ثقافة الأقصر تناقش التخاطب والتواصل مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة