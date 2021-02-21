رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يبحث مع وفد برنامج الأغذية العالمي تنفيذ عددًا من البرامج

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:58 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
طباعة
بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات، لدعم أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والبرنامج، وخاصة في ظل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة

حضر اللقاء الدكتورة منال أبوسمرة مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وضم وفد البرنامج أحمد مختار منسق برنامج الأغذية العالمي بالمنيا، المهندسة دعاء عرفة مديرة برامج الحماية الاجتماعية بالبرنامج، أشرف أديب مسؤول برنامج تحسين سبل المعيشة بالبرنامج.

ناقش المحافظ مع ممثلي البرنامج أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والتي سينفذها البرنامج في قري مبادرة حياة كريمة من خلال تدريب السيدات والشباب بالقرى على تبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ثم يليها المرحلة الثانية، والتي تتضمن الإقراض من البرنامج لتنفيذ تلك المشروعات وفتح أبواب رزق للأهالي.

ووجه المحافظ مسؤولي البرنامج، بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة بالمحافظة لإعداد خطة عمل بالبرنامج، من خلال اختيار المتدربات ومكان التدريب، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتحت إشراف مكتب السكرتير العام.

وأعرب المحافظ عن ترحيبه ودعمه الشديد لتلك المبادرات، ضمن تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة فرص العمل للشباب ودعم المرأة وصغار المزارعين، وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بينهم وبين جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمساعدة ودعم الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف عنها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وظائف الأمن السيبراني في بريطانيا تقترب من 50 ألفا

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

«حلبات التزلج» تزداد شعبية بكندا خلال جائحة كورونا

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

«الآثار القانونية لفيروس كورونا» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

ثقافة الأقصر تناقش التخاطب والتواصل مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة