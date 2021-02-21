مصر للطيران تسير 50 رحلة جوية بمطار القاهرة غدا

سير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الاثنين، 50 رحلة جوية بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من چوبا، بغداد، أكرا، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، اديس ابابا، أربيل.و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3301 راكب.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.