تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الأحد، مع رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وأميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجيهان حسين مدير عام منطقة الأبنية التعليمية، وطارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل ومديرة إدارتى التخطيط والمركبات بالديوان العام ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.تناول الاجتماع متابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بشطا والتى تقوم بها هيئة الأبنية التعليمية، والموقف الخاص بشبكة الصرف الصحي هنالك تمهيدًا لربطه بخط الانحدار الذى تقوم بتنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إذ أكدت "محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف لتنفيذ جميع العمليات الخاصة بالشبكة ومراجعتها قبل البدء في الصف.وفى سياق متصل، اطلعت الدكتورة منال عوض على النماذج الخاصة بتطوير المحلات الخارجية بواجهة السوق، وكذا المخطط التفصيلى لكافة محاور المشروع الذى يتضمن رفع كفاءة الباكيات ودورات المياه وإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار وأعمدة إنارة فضلًا عن تنفيذ أعمال الأرصفة المحيطة بالسوق ببلاطات الانترلوك وبلدورات، بالإضافة إلى رفع كفاءة بوابتى السوق المقرر تزويدهما بميزانين ٦٠ طنا وغرفتين تحكم مزودتين بأحدث الأجهزة، حيث وجهت "محافظ دمياط" بإعداد جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بخطة التطوير.