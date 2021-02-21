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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل استعدادات «تعليم مطروح» لانطلاق امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:53 م
عاطف سلامة وكيل وزارة
عاطف سلامة وكيل وزارة التربية
ياسمين شعيب
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عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية ومسئولي التطوير التكنولوجي ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وناقش سلامة خطة العمل الخاصة باستعدادات تعليم مطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، تنفيذا للتعليمات الوزارية ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد وكيل تعليم مطروح على ضرورة المتابعة الميدانية لرصد وتقييم استعدادات المدارس للامتحانات المجمعة مع التأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التعليمية على مدار العملية الامتحانية.

وشدد على سرعة تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية للتواصل العاجل والمباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لتذليل أي عقبات تلوح في الأفق داخل اللجان الامتحانية بكافة مدارس مطروح مؤكدا لهم ضرورة التحلي الدقة والسرية التامة والموضوعية والمصداقية والأمانة المهنية لتحقيق عملية امتحانية منضبطة داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية.

كما أكد على الإلتزام بعدم زيادة عدد الطلاب عن 14 طالبا في كل لجنة امتحانية بالمدارس ضمانًا لتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام الكامل باتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الجائحة حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وتوافر كافة الأجواء المناسبة علميا وصحيا بكافة اللجان الامتحانية.

وأشار إلى أن رجال مركز التطوير التكنولوجي على أتم استعداد لتذليل أي مشاكل في تقنيات أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدا ضرورة التواصل المستمر والهادف لمسئولي التطوير بالإدارات التعليمية مع المركز التكنولوجي.
تفاصيل استعدادات «تعليم مطروح» لانطلاق امتحانات الترم الأول لصفوف النقل
تفاصيل استعدادات «تعليم مطروح» لانطلاق امتحانات الترم الأول لصفوف النقل
تفاصيل استعدادات «تعليم مطروح» لانطلاق امتحانات الترم الأول لصفوف النقل
تفاصيل استعدادات «تعليم مطروح» لانطلاق امتحانات الترم الأول لصفوف النقل
تفاصيل استعدادات «تعليم مطروح» لانطلاق امتحانات الترم الأول لصفوف النقل
تفاصيل استعدادات «تعليم مطروح» لانطلاق امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

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