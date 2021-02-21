محافظ المنيا يفتتح مكتب تموين قرية بني عبيد المطور ضمن «حياة كريمة»

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد مكتب تموين قرية بني عبيد المطور بمركز ابوقرقاص، ضمن تنفيذ عدد من الخدمات والمشروعات بقري مركز أبوقرقاص المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يخدم المكتب 4 قرى رئيسية وهي (بني عبيد - بني موسي- جريس- أسمنت) بتوابع تصل إلى 23 قرية بإجمالي تعداد سكان 228 ألف و113 فرد، ويقدم كافة الخدمات التموينية ومنها «بدل تالف- بدل فاقد- نقل من محافظة لأخرى- رقم سري- - استلام بطاقة جديدة- والعديد من الخدمات الأخرى».جاء ذلك بحضور العقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، دكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص وعدد من نواب الشيوخ والبرلمان وممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة ووكلاء الوزارة ومديري الخدمات وممثلي الهيئات بالقطاعات المنفذة للمشاريع.وأكد المحافظ أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، فإن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز «أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة، العدوة» بتكلفة تصل تقريبا لـ22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030 وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.وأوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المركز يأتي ضمن 16 مركز مطور تم تنفيذها لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، حيث تم افتتاح 3 مراكز منها بحضور وزير التموين ومحافظ المنيا، وهذا المكتب يعد الرابع، وسيتوالى افتتاح باقي المراكز المتطورة تباعًا.وتفقد محافظ المنيا عقب افتتاح المكتب عددا من المواقع الجاري العمل بها ضمن المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية،،حيث تابع المحافظ أعمال تبطين وتأهيل ترعة بني عبيد، وكذلك أعمال إنشاء كوبري للمارة أمام قرية نزلة جريس، كما تفقد الموقع العام لمد شبكات الصرف الصحي بنزلة جريس وكذلك موقع إنشاء محطة رفع صرف صحي جريس.واجري المحافظ خلال تفقده للمشاريع الجاري العمل بها لقاءات حوارية، مع أهالي القري، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجريها المحافظة مع أهالي القري المستهدفة للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث هنا محافظ المنيا الأهالي بدخول عدد من الخدمات والمشاريع لتلك القري، معربا عن خالص شكره وتقديره، لرئيس الجمهورية، على مشروعات حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث ستعمل تلك المشروعات على إحداث تغير حقيقي في القرى بالمحافظة.