تكريم اثنين من المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات لنشرهما أبحاث علمية

أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة على أهمية التعاون البناء بين وزارة الزراعة والكليات الزراعية لتقديم حلول على أرض الواقع للزراعة المصرية وكذا تطوير المعامل المصرية المعنية بسلامة الغذاء.وقال في تصريحات لها اليوم إنه ضمن احتفالات المعمل بمرور 25 عاما على تاريخ إنشاء المعهد واستمرارًا لتفوقه وريادته فى مجال سلامة الغذاء على الصعيد المصرى والإقليمى، فإن المعمل يفخر بأبنائه الباحثين المتميزين الذين هم الدافع الأساسى لتفوق هذا المعمل ويقدم لهم كافة سبل الدعم لتقوية الجانب البحثى الذى يخدم مهام المعمل.وأشارت إلى أن إدارة المعمل قامت بتكريم اثنين من أبناء المعمل ممن نشروا حديثًا بحثين بمجلات عالمية ذات عائد جودة متميزة وهما الدكتور مصطفى سليمان والدكتور محمود السيسى.وتستمر إدارة المعمل فى تشجيع باقى كوادر المعمل على تطوير طرق التحاليل المختلفة للمعمل لما يخدم سرعة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية، وكذا المنتجات الزراعية المتواجدة بالأسواق المصرية ويشجع المعمل على أن تنشر مثل هذه الأبحاث بمجلات دولية عالمية ترفع من شأن المراكز البحثية المصرية ومعاملها أقليميًا.