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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نفوق آلاف الدجاج في حريق بمزرعة في الدقهلية

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:50 م
حريق
حريق
الدقهلية : عمرو الحوتى
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نفقت 6 آلاف دجاجة، نتيجة حريق شب بمزرعة دواجن بقربة ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية ميت عاصم دائرة مركز منية النصر.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ تم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمزرعة دواجن مشيدة بالبلوك ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية على مساحة ۱۲۰۰ متر خارج الكتلة السكنية غير مرخصة، مؤجرة من "سليمان. م. إ،٣٠ عاما".

وأسفر الحريق عن احتراق سقف المزرعة ونفوق ٦ آلاف دجاجة عمر 40 يوم، وبسؤال مستأجر المزرعة رجح سبب الحريق امتداد النيران من الدفايات الغاز الخاصة بتدفئة المزرعة إلى جزء من المشمع المتدلى من سقف المزرعة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 694 لسنة 2021 إداري مركز شرطة منية النصر، وجار العرض علي النيابة العامة.

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