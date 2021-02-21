3187 إصابة جديدة و27 وفاة بكورونا في العراق
الأحد 21/فبراير/2021 - 04:14 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 3187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 667 ألفًا و937 إصابة.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 2002 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 618 ألفًا و509 حالات، وبنسبة شفاء 92.6%، كما تم تسجيل 27 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفًا و272 حالة وفاة.
ويتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات، جراء تفشي فيروس كورونا.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 2002 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 618 ألفًا و509 حالات، وبنسبة شفاء 92.6%، كما تم تسجيل 27 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفًا و272 حالة وفاة.
ويتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات، جراء تفشي فيروس كورونا.