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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البحر الأحمر تعلن تواجد أطباء أورام جامعة قنا مرة شهريًا بمستشفى القصير وأسبوعيًا بسفاجا

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:47 م
اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى
علي عواد
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أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، أنه تأكيدًا لتعهده في تصريحات إعلامية، ببحث إمكانية الدفع بأطباء من قسم الأورام إلى باقي مدن المحافظة أسوة بمدينة سفاجا، فإنه كلف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالتنسيق مع قسم الأورام بجامعة قنا، لبحث إمكانية تنفيذ ذلك، مع ضرورة تواجد أطباء متخصصين بعلاج الأورام في القوافل الطبية.

وكشف حنفي؛ أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تواصل بالفعل مع أطباء قسم الأورام بجامعة قنا، وأكدوا مقدرتهم الذهاب إلى مستشفى القصير المركزي، يوم واحد كل شهر، إضافة إلى تواجدهم يوم السبت من كل أسبوع بمستشفى سفاجا المركزي.

وتابع انه يوجد أساتذة من بروتوكول جامعة الزقازيق، ومعهد مصر للأورام بأسيوط، متواجدين بشكل أسبوعي بصورة دائمة بمستشفى الغردقة العام، للعمل بقسم علاج الأورام بالمستشفى، كما يوجد تخصص جراحة الأورام، أسبوعيًا بشكل منتظم لإجراء العمليات الجراحية المطلوبة.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى تنظيم زيارة شهرية (أسبوع كل شهر) لتواجد أطباء من أساتذة البروتوكول من جامعة الزقازيق، تخصص جراحة الأورام، في الأسبوع الأخير من كل شهر بمستشفى الشلاتين المركزي، لافتًا إلى أنه يتم تنظيم زيارة بشكل دوري من هذا التخصص أيضًا للتواجد بمستشفى رأس غارب المركزي، بالتعاون والتنسيق بين بروتوكول جامعتي الزقازيق والأزهر، موجهًا الشكر لكافة الأطباء المشاركين من مختلف الجامعات على جهودهم المتواصلة، وإلى مديرية الصحة بالمحافظة وكافة الأطقم الطبية لجهودهم في تقديم أفضل الرعاية الصحية للمواطنين.
البحر الأحمر تعلن تواجد أطباء أورام جامعة قنا مرة شهريًا بمستشفى القصير وأسبوعيًا بسفاجا
البحر الأحمر تعلن تواجد أطباء أورام جامعة قنا مرة شهريًا بمستشفى القصير وأسبوعيًا بسفاجا
البحر الأحمر تعلن تواجد أطباء أورام جامعة قنا مرة شهريًا بمستشفى القصير وأسبوعيًا بسفاجا
البحر الأحمر تعلن تواجد أطباء أورام جامعة قنا مرة شهريًا بمستشفى القصير وأسبوعيًا بسفاجا
البحر الأحمر تعلن تواجد أطباء أورام جامعة قنا مرة شهريًا بمستشفى القصير وأسبوعيًا بسفاجا
البحر الأحمر تعلن تواجد أطباء أورام جامعة قنا مرة شهريًا بمستشفى القصير وأسبوعيًا بسفاجا

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