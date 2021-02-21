شيخ العشيرة المحمدية: لن أنزع قميصا ألبسته لي مشيخة الطرق الصوفية

علق الشيخ زكي الدين جمال محمد زكي، شيخ العشيرة والطريقة المحمدية الصوفية على ترشح كريم النجدي أمين الطريقة المحمدية الشاذلية- ابن شقيقة شيخها السابق الراحل الشريف نور محمد- قائلا: «المشيخة لا تصدر قراراتها إلا بالقانون وما تراه مناسبا ولما فيه صلاح الحياة الصوفية وأنه يحترم قرارها بتعيينه، ولن ينزع من عليه قميصا ألبسته له المشيخة وقمصه الله به فتحمل الأمانة شأن الرجال وإلا كان فارا من تحمل مسئولية هذا البيت الصوفي العريق الذي أسسه أجداده جدا عن جد خاصة وأنه الحفيد المباشر للإمام محمد زكي إبراهيم مجدد التصوف».وأكد شيخ العشيرة والطريقة المحمدية الصوفية في تصريح لـ"الدستور" أنه لن يقبل عاقل بخروج شياخة الطريقة عن عائلة مؤسسها الإمام الرائد.أما فيما صرح به كريم النجدى بشأن ما تتداوله الصحف ووسائل الإعلام عن تنصيب شيخ جديد للطريقة المحمدية أمر عار تماما من الصحة، قال زكي الدين إن ما أذيع من خبر تنصيبه شيخا لم يكن إلا بعد تهنئة الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية هاتفيا له ومستشاره القانوني وإبلاغهما له باختياره شيخا للطريقة، موضحا: "القرار صادر بإجماع أعضاء المجلس الصوفي، ونحن الآن في فترة التصديق عليه والتي تتم عادة في الجلسة التالية حسب الأعراف المستقرة لدى المشيخة".وتابع زكي الدين أنه يلتزم في الوقت الراهن الصمت والسكينة طالبا من الجميع تهدئة الأجواء، والالتزام بالأدب الصوفي الذي عاهدنا الله عليه وورثناه عن أجدادنا كابرا عن كابر، مؤكدا أن بابه مفتوح للجميع.