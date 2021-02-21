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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد حلاوة ومحمد علي رزق في كواليس «ضل راجل» (صور)

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:42 م
أحمد حلاوة ومحمد
أحمد حلاوة ومحمد علي رزق
حسين الجندي
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يواصل الفنان ياسر جلال تصوير دوره في مسلسل "ضل راجل" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم نور اللبنانية.

وكشف الفنان محمد علي رزق والفنان أحمد حلاوة عن بعض الصور الخاصة من داخل كواليس مسلسل ضل راجل الذي يستمران في تصويره بشكل مكثف، تمهيدًا للانتهاء منه.

وتشارك فى بطولة العمل النجمة اللنبانية نور، حيث تتعاون مع ياسر جلال عقب النجاح الكبير الذى حققه الاثنان في مسلسل "رحيم" الذى عرض في دراما رمضان 2018 ويشارك فى بطولة العمل النجم محمود عبد المغنى، ليكرر تعاونه مع بطل العمل ياسر جلال عقب نجاحهما فى مسلسل "ظل الرئيس" الذى عرض خلال رمضان 2017، إضافة إلى إنعام سالوسة وأحمد حلاوة، وعدد كبير من الفنانين جاري التعاقد معهم.
أحمد حلاوة ومحمد علي رزق في كواليس «ضل راجل» (صور)
أحمد حلاوة ومحمد علي رزق في كواليس «ضل راجل» (صور)
أحمد حلاوة ومحمد علي رزق في كواليس «ضل راجل» (صور)
أحمد حلاوة ومحمد علي رزق في كواليس «ضل راجل» (صور)
أحمد حلاوة ومحمد علي رزق في كواليس «ضل راجل» (صور)
أحمد حلاوة ومحمد علي رزق في كواليس «ضل راجل» (صور)

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