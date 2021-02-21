طلاب يتجمهرون أمام أحد السناتر بطنطا اعتراضًا على غلقها

تجمهر مئات الطلاب بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، أمام أحد السناتر التعليمية اعتراضا على غلقه قبل مراجعة الامتحان.وكانت محافظة الغربية قد شنت عدة حملات مكبرة بالمراكز والمدن لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بمدينة طنطا، وذلك لمخالفة قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.