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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:41 م
شريف عبدالمجيد
شريف عبدالمجيد
إيهاب مصطفى
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وصل القاص شريف عبد المجيد للقائمة الطويلة لجائزة ساويرس فرع القصة القصيرة لكبار الأدباء، وذلك بمجموعته القصصية "صولو الخليفة".. الدستور التقت عبد المجيد وكان هذا الحوار:

في البداية.. كيف ترى وصولك للقائمة القصيرة لساويرس وفي رأيك ما هي أهمية الجوائز للمبدع؟
الوصول للقائمة القصيرة مع مجموعة متميزة جدا من كتاب القصة القصيرة هو شرف كبير وتقدير للمجموعة. أهمية الجوائز في نظري في جزئين الأول هو إنها تتيح مقروئية أكبر للكتاب المشرح للجائزة فبعض القراء يهتم بالكتب التى ترشحت على القوائم وهو ما يفيد الكاتب والناشر الذي يهتم بنشر الكتابة الجادة.
الجزء الثاني وهو القيم المادية التى تساعد الكاتب في التفرغ لعمله ولتكملة مشروعه الأدبي ولكن الترشح في حد ذاته بغض النظر عن القيمة المادية هو شيئ جيد جدا.

يخلص شريف عبد المجيد لفن القصة القصيرة.. هل هناك سبب لهذا أم أننا يمكن أن نرى رواية في المستقبل؟
القصة القصيرة هى أقرب لطريقتي في التفكير وأعبر بها عما داخلي وهى أقرب أيضا لفن الفوتوغرافيا الذي أمارسه وبالطبع لدي أفكار روائية وأكتبها في روايات وبالمناسبة ما يعنيني هنا هو التأثير والنجاح وليس الكم أو النوع الأدبي وأذكر هنا في السياق في المجال العالمي أليس مونور التى حصلت على جائزة نوبل ولم تكتب روايات وكذلك الكاتبين الكبييرين إبراهيم فهمي ويحيى الطاهر عبد الله الذي كتب روايات قصيرة قليلة، وبالتالي المهم أن يكون ما تكتبه لها تأثير وقيمة بغض النظر عن النوع.

كانت البطولة لـ"صولو الخليفة" للمكان.. وعادة يميل عبد المجيد لما يسمى بعين الكاميرا في تقنيات السرد ويظل يتأمل ويراقب ويكتب.. هل لهذا علاقة بهوايتك الأثيرة التصوير؟
أعتقد أن علاقة الكاتب بالمكان هى علاقة أثيرة فنجد مثلا كاتبنا الكبير إبراهيم آصلان معظم قصصه تدور في حي الكيت كات والكاتب الكبير نجيب محفوظ ومعظم قصص تدور في حي الجمالية ولكن العبرة هنا هو رصد أثر الزمن على المكان وكيف نقتفى معاني الوجود الكبرى الموت والحياة والميلاد والخلود والحنين وعلاقة الماضي بالحاضر والمستقبل من خلال الشخصيات التى نختارها لنكتب عن المكان، وبهذا يكون الفن هنا هو كتابة كل القضايا الإنسانية من خلال شخصيات المكان وجعلها شخصيات كونية إنسانية كما في شخصيات الدرويش والصوفي والفتوة في أدب محفوظ وشخصيات الهامش وتمردها على الواقع أحيانا وتصالحها معه أحيانا كما في أدب آصلان.

بالنسبة لفكرة المشهدية في الكتابة فربما دراستي لفن السيناريو في أكاديمية المخرج على بدرخان بالهرم لمدة عامين دراسيين قد أفادني جدا في رسم الشخصيات وأبعادها والتأكيد على أن أهم عناصر جودة الحبكة هو إخفائها وبالطبع عملي لسنوات طويلة في مجال الكتابة التسجيلية بالتلفزيون المصري قد أفادتني في كتابة القصة القصيرة وكذلك ممارستي لفن التصوير قد أكسبني على رسم الظلال للمشهد وتكثيفه بقدر الإمكان بما لا يخل بالعناصر الفنية للقصة.

فن القص يشهد تألقا كبيرا خلال الفترة الماضية ولم يتأثر بزمن الرواية وخلافه، وهناك مخلصون جدا لهذا الفن كما حدث قديما ابان محمد حافظ رجب وسعيد الكفراوي وأيضًا لدى شريف عبد لمجيد.. كيف ترى المشهد الثقافي الآن خصوصا في ظل هذا التألق؟
المشهد الثقافي المصري الآن يمر بكتابة مميزة ورائعة وهناك مخلصون لفن القصة القصيرة، بالإضافة لكتاب القائمة القصيرة هناك أسماء أحبها وأتابعها مثل عمرو العادلي وشريف صالح وحسن عبد الموجود ومن الأجيال الأكبر أحب كتابة الكاتب رضا البهات والكاتبة سلوى بكر والكاتب أحمد الخميسي ومحسن يونس وأعتقد أن عشاق فن القصة القصيرة المصرية وكتابها هم كثر وأما عن محمد حافظ رجب فهو أحد المجددين في فن القصة القصيرة المصرية، والأستاذ سعيد الكفراوي رحمه الله هو من أفضل من كتبوا القصة القصيرة عن الريف المصري وكذلك الأديب يوسف أبو رية.

في النهاية ما هي تفاصيل عملك المقبل؟
أعمل الآن على مجموعة قصصية، وأتمنى أن أنتهي منها قريبا لتصدر في نهاية العام.

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