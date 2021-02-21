رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:37 م
فعاليات المسرح المتنقل
فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف
جمال عاشور
طباعة
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات المسرح المنتقل ببني سويف، والتي استمرت على مدار ٣ أيام بالتعاون مع مجلس ورئاسة مدينة الواسطي.

وتضمنت فعاليات الختام تقديم عروض فنية لفرقة بني سويف القومية للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد مصطفى جلال، إلى جانب قصائد للشعراء أحمد عبد التواب شاعر عامية الذي قدم قصيدة بعنوان "قد نختلف" والشاعرة أميرة خالد مصطفى شاعرة فصحى، وإبراهيم معوض شاعر عامية، وأماني خالد، وحنين خالد مصطفى موهبة تمثيل، بالإضافة إلى مشاركات للمواهب من الأطفال، وذلك بحضور رئيس إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد ومحمد بكري رئيس مجلس المدينة.

جدير بالذكر أن المسرح المتنقل هو أحد المشروعات التنموية التي تهدف إلى استثمار العقول وبناء الإنسان ومجابهة الفكر المتطرف، بجانب إثراء الحياة الإبداعية بالمحافظات واكتشاف الموهوبين وفق استراتيجية تتضمن وضع قواعد بيانات تحتوي علي تصنيف عمري وثقافي وفني للنابغين والمبدعين في القرى والنجوع.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

الصور

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

image description

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

«حلبات التزلج» تزداد شعبية بكندا خلال جائحة كورونا

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

علاقة الخبرات القتالية بزيادة محاولات الانتحار في الجيش الأمريكي

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

«الآثار القانونية لفيروس كورونا» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

ثقافة الأقصر تناقش التخاطب والتواصل مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة