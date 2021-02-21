ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات المسرح المنتقل ببني سويف، والتي استمرت على مدار ٣ أيام بالتعاون مع مجلس ورئاسة مدينة الواسطي.وتضمنت فعاليات الختام تقديم عروض فنية لفرقة بني سويف القومية للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد مصطفى جلال، إلى جانب قصائد للشعراء أحمد عبد التواب شاعر عامية الذي قدم قصيدة بعنوان "قد نختلف" والشاعرة أميرة خالد مصطفى شاعرة فصحى، وإبراهيم معوض شاعر عامية، وأماني خالد، وحنين خالد مصطفى موهبة تمثيل، بالإضافة إلى مشاركات للمواهب من الأطفال، وذلك بحضور رئيس إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد ومحمد بكري رئيس مجلس المدينة.جدير بالذكر أن المسرح المتنقل هو أحد المشروعات التنموية التي تهدف إلى استثمار العقول وبناء الإنسان ومجابهة الفكر المتطرف، بجانب إثراء الحياة الإبداعية بالمحافظات واكتشاف الموهوبين وفق استراتيجية تتضمن وضع قواعد بيانات تحتوي علي تصنيف عمري وثقافي وفني للنابغين والمبدعين في القرى والنجوع.