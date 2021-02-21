محمد سامي في صورة مع مي عمر: «ربنا إدانا أكتر من أحلامنا»

نشر المخرج محمد سامي صورة برفقة زوجته مي عمر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" والتي جمعت بينهما منذ 11 عامًا.وعلق سامي على الصورة قائلًا: "دى صوره ليا أنا ومى من ١١ سنة كنا بنفكر في أحلامنا ومستقبلنا وبنتمنى حاجات كتير ربنا إدانا أكتر منها كمان عشان حاجة مهمة بعد كرمه وعطاءه عشان بجد بنحب بعض وبنساعد بعض طول الوقت في تحقيق أحلامنا".أضاف:"بيتهيألي إني صعب كنت أنجح فى شغلي من غير دعم ومساندة مى ليا طول الوقت الدعم ده حاجات كتير قوى محتاجه مليون بوست عشان تتكتب كلها والنهارده أنا وهي بنحتفل بنجاحها اللي تعبت فيه واشتغلت عشانه كتير ووفقت بصعوبة بين بيتها اللي مخلياه جنه ليا أنا وبناتي وبين أهلها وحياتها وشغلها وفي الآخر نجحت نجاح كبير يفرح بيها كل محب ويثير غيرة وحقد الكارهين".واختتم المخرج الشاب منشوره قائلًا: "مبروك حبيبتي وبنتي ومراتي الغالية ودايمًا ناجحة ومتفوقة وتحية لكل ست ناجحة وعارفه توصل لنجاحها رغم واجبتها تجاه أسرتها".