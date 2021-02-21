في ذكرى وفاة «شارلي شابلن العرب».. محطات في حياة شكوكو

وفي سياق ذلك، ترصد "الدستور" محطات في حياة الراحل محمود شكوكو.

- نشأته وسر تسميته

- أولى خطواته في الفن

-الزيجات الأربعة

- رحلة مرضه

يوافق اليوم 21 فبراير ذكرى وفاة شارلي شابلن العرب والمونولوجست الكبير الراحل محمود شكوكو.ولد محمود شكوكو بحي الدرب الأحمر في وسط القاهرة، وعمل نجارًا في بداية حياته بورشة والده، والذي كان يضربه لأنه كان يعمل طوال اليوم في ورشة النجارة وفي الليل يغني في الأفراح والملاهي، حتي قرر أن يؤسس ورشة خاصة به، ثم برع فى تصنيع العرائس.وأصبح شكوكو من أشهر الدمى التي يُقبل الأطفال على شرائها في الخمسينيات والستينيات.كما تقاضى النجم محمود شكوكو أول أجر له من عمله بالفن كان بقيمة قرشين صاغ، أثناء عمله في فرقة سيدة تُدعى فاطمة الكسارة في الموالد، أما النجارة فكان يكسب منها يوميًّا حوالي 25 قرشا.كان والده يعارض احترافه للغناء، وكان يمنحه كل الأموال التى يقوم باكتسابها من الفن، والنجارة، ليصرف عليه هو وأشقاءه، إلى أن أخبره والده أنه ادخر له كل أمواله، واشترى له "عمارة شكوكو" وتعود قصة تسمية النجم الراحل محمود شكوكو، بهذا الاسم إلى رغبة جده إسماعيل في ذلك، حيث كان يقوم بتربية الديوك الرومي، وأحيانًا تتعارك مع بعضها البعض فيصدر كبيرها صوت "ش ش كوكو"، فأصر أن يكون اسم حفيده شكوكو بينما أراد الوالد أن يطلق على ابنه محمود، فاستقرا على إطلاق هذا الاسم المركب عليه.بدأ مشواره الفني عندما اكتشفه النجم محمد فتحي كروان الإذاعة المصرية بعد أن سمعه يغني في حفل عيد ميلاد، حتي أصبح واحدًا من أهم رموز الوسط الفني علي مر التاريخ، حيث عمل في فرقة الفنان علي الكسار على مسرح في روض الفرج، وشارك بالتمثيل وغناء المونولوجات، حينما كانت بطلة الفرقة النجمة الراحلة.واشتهر النجم محمود شكوكو بارتداء الجلباب والطربوش الطويل، والذي تميز بهما، وكان ذلك بالتزامن مع أغنية كتبها له أحمد المسيري حملت اسم "ورد عليك وفل عليك"، وشارك لأول مرة في فيلم "أحب بلدي"، وبدأت شهرته وشعبيته تزداد يومًا بعد يوم بعد أن اقتحم مجال التمثيل والمنولوج، ومن أشهر أعماله: "شارع محمد علي"، " البني ادم"، "عودة طاقية الإخفاء"، "قلبي دليلي"، "البريمو"، " البوسطجي"، "المرأة شيطان".تزوج الفنان الراحل محمود شكوكو أربع مرات، كانت الأولى من الأميرة عائشة فهمي والتي كانت طليقة يوسف وهبي فرغم الحب الكبير الذي كان بين الأميرة عائشة فهمي وشكوكو إلا أن زواجهما انتهى بالانفصال ليتزوج بعدها للمرة الثانية وأنجب منها ولديه سلطان وحمادة، أما الثالثة فكانت فتاة صغيرة تزوجها رغم معارضة أسرتها لكنها مرضت بمرض خطير وطافَ بها على أطباء مصر وأولياء الله وأنفق عليها آلاف الجنيهات على علاجها لكنها ماتت واقتنع أهلها بأنه إنسان طيب وتزوج بعدها أخت زوجته الراحلة.امتنع النجم محمود شكوكو من الوقوف أمام الكاميرات، والمسارح عندما اشتد عليه المرض، حيث أصيب بمضاعفات حساسية في الصدر، وتم نقله على أثرها إلى المستشفى، وظل بها أكثر من 3 أشهر في الغرفة رقم 602.فقد النجم محمود شكوكو كل أمواله خلال رحلة مع المرض حيث استكمل علاجه على نفقة الدولة من دون علمه خوفًا من أن يشتد المرض عليه ممن حوله ومعايرته بذلك، وفي يوم الخميس الموافق 21 فبراير من عام 1985، لفظ النجم القدير أنفاسه الأخيرة عن عمر يناهز الـ 73، وتم تشييع جثمان شارلي شابلن العرب محمود شكوكو، في جنازة رسمية حضرها مندوب عن رئيس الجمهورية اعترافًا بقيمة هذا الفنان الكبير وتقديرًا لفنه وإبداعه.