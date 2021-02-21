لرفع كفاءة محطة صرف.. قطع مياه الشرب في الإسماعيلية 14 ساعة

أعلن ديوان محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، في بيان رسمي، عن قطع مياه الشرب عن مدينة الإسماعيلية.وقالت المحافظة خلال البيان، أن المياه تقطع عن مدينة الإسماعيلية من الساعة الثامنة، مساءا الإثنين، حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء، وذلك لرفع كفاءة وتأهيل أعمال الكهروميكانيكية لمحطة صرف صحي أبوعطوة.وناشدت محافظة الإسماعيلية أهالي مدينة الإسماعيلية، توفير المياه لاحتياجاتهم خلال فترة الصيانة.