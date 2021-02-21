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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة السعودية»: منحنى إصابات كورونا يمر بمرحلة حساسة ويجب الحذر

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:41 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
نيفين أشرف
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، الأحد، إن منحنى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، يمر بمرحلة حساسة ومهمة للغاية، مشددًا على ضرورة متابعتها بمزيد من الحذر واليقظة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تجاوز 541411 ألف، وخطة التوسع مستمرة، مشيرًا إلى أن اللقاحات متوافرة في كل مناطق المملكة، والاستيعابية أصبحت أكبر.

وتابع: "لا نزال نرصد ارتفاعًا في تسجيل الإصابات، وهناك محافظات نلاحظ ذلك الارتفاع بها، ولم نصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في معدل الإصابات".

وشدد المتحدث باسم "الصحة السعودية" قائلًا: "أخذ اللقاح واستمرارنا بتطبيق الإجراءات، هما أمران غايةً في الأهمية لتخطي هذه الجائحة"، مضيفًا: "يجب على كل من أخذ اللقاح الاستمرار بتطبيق الإجراءات، لأن مناعتهم الفردية ستأخذ وقتًا حتى تصل إلى مستوى المناعة العالية".

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