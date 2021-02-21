18 مصابًا فى تصادم سيارتين بالصحراوى الغربى

أصيب 18 شخصًا نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بفنطاس وربع نقل، اليوم الأحد، بالطريق الصحراوي الغربي أمام جامعة الأزهر بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.تلقى اللواء محموود خليل، مدير الأمن، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام مقر جامعة الأزهر بالطريق الصحراوي الغربي بمركز بني مزار، وذلك بسبب التخطي الخاطئ للسياره الثانية بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 18 شخص بكدمات وجروح واشتباه ارتجاج، وجرى نقلهم جميعًا لمستشفى التكامل بالشيخ فضل ببني مزار.وكان الطريق الدائري بمركز سمالوط قد شهد اليوم حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل بمقطورة بالطريق الدائري أمام عزبة الشقراني، ما أسفر عن مصرع سائق وإصابة 3 آخرين تم نقلهم لمستشفي قلوصنا.وكانت المحافظة قد شهدت وقوع عدة حوادث اليوم، حيث شهد اليوم مركز مطاي، حادثا حينما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بتصادم سيارة ملاكي، بعامود إنارة، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة قائدها مصطفى محمد 16 عامًا، واثنين من مستقليها هما، رجب رمضان 59 عامًا، وأحمد خلف 24 عامًا، جرى نقلهم إلى المستشفى العام.كما شهد مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة وقوع حادث إنقلاب سيارة، عندما تلقى مأمور مركز الشرطة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية بلنصورة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام.