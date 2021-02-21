نتنياهو لوزير البترول: الزيارة فرصة هائلة للتعاون الإقليمي

التقى طارق الملا، وزير البترول، اليوم الأحد، بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب، من أجل مناقشة التعاون في مجال الطاقة، وملفات منتدى غاز شرق المتوسط.وأرسل نتنياهو تحياته الحارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "هذا يوم مهم يرمز إلى التعاون المستمر في مجال الطاقة والعديد من القضايا الأخرى"، مشيرًا إلى أن ما يحدث يعد فرصة هائلة للتعاون الإقليمي بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى.وأضاف: "لقد بدأ السلام باتفاق تاريخي بين مصر وإسرائيل، لكنها أصبحت الآن شيئًا يمكن أن يحسن الوضع الاقتصادي لجميع شعوب المنطقة، ونعتقد أنها فرصة هائلة للتعاون الإقليمي".وحضر اللقاء مئير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ويوفال شتاينتس، وزير الطاقة، وأميرة أورون، السفيرة الإسرائيلية لدى القاهرة، ومجد جلال، رئيس شركة الغاز المصرية، وخالد عزمي السفير المصري في تل أبيب.ويجري الملا زيارة عمل إلى فلسطين وإسرائيل، يلتقي خلالهما العديد من المسؤولين في الجانبين، كما يزور حقل غاز "ليفاقان" الإسرائيلي.