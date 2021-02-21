«وقفة رجالة» يقترب من تحقيق 14 مليون جنيه إيرادات

حقق الفيلم السينمائي "وقفة رجالة" إيرادات عالية منذ بداية عرضه بدور العرض السينمائية يوم 14 يناير الماضي، والذي يقوم ببطولته كل من النجوم بيومي فؤاد، وسيد رجب، وماجد الكدواني.وتصدر الفيلم إيرادات وشباك التذاكر هذا الموسم، وحقق العمل حتى الآن 13 مليونا و742 ألف جنيه مصري مقتربا من 14 مليون جنيه في 4 أسابيع عرض، وحصد الفيلم ليلتي الجمعة وأمس السبت نحو مليون و136 ألف جنيه، متحديا سوء الأحوال الجوية.وفيلم "وقفة رجالة" تدور أحداثه في قالب كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية.ويشارك في بطولة "وقفة رجالة" شريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد وآخرون، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.