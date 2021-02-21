تنشيط السياحة: السوق الأوكراني سيحقق المعدلات السابقة لروسيا

قال ماجد أبوسديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة تولى أهمية كبرى بالمشاركة فى معرض UITT الذى سيقام بأوكرانيا خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس، وسيشارك فيه عدد من شركات السياحة والفنادق، وخاصة أن السوق الأوكرانى من أولى الأسواق التى عادت إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية فى يوليو الماضى، كما أنه السوق الأول بالنسبة لتصدير الأعداد السياحية لمصر حاليا.وأشار أبو سديرة لـ"الدستور" إلى أنه من المتوقع للسوق الأوكراني بحلول عام 2022 أن يحقق أقوى من المعدلات السابقة التى حققها السوق الروسى قبل الحظر الجوى وتوقف الحركة السياحية منه.يشار إلى أن السوق الروسي قد حقق قبل الحظر الجوى فى 2015 قرابة 3 ملايين سائح روسى توافدوا على المقاصد السياحية المصرية.