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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حكاية صورة.. ليلى حمادة تجري آخر حوار مع فريد الأطرش

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:26 م
فريد الأطرش
فريد الأطرش
نضال ممدوح
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نشر الناقد والمؤرخ الفني محمود عبد الشكور عبر حسابه الشخصي بفيس بوك٬ صورة نادرة تجمع الفنانة ليلى حمادة بملك العود المطرب فريد الأطرش، مشيرا إلى أن تاريخ الصورة يرجع إلى عقد السبعينيات.

وكشف عبد الشكور لــ"الدستور" أن الصورة من أرشيف مجل الموعد الفنية اللبنانية٬ حيث أن ليلى حمادة كانت آخر من أجرى لقاء صحفي مع الراحل الكبير فريد الاطرش. وهو نوع من الدعاية والأفكار المبتكرة التي كانت تلجأ إليها شركات الإنتاج السينمائي حينها.

وكتب عبد الشكور عن ليلى حمادة في كتابين له٬ وهما: "كنت صبيا في السبعينيات" وفيه قال عنها: نجوم تلك الأيام كانوا أقرب إلى أطياف ملونة٬ كانت تباع صور صغيرة لهم٬ وكذلك لنجوم الكرة المشاهير٬ كنا نجد هذه الصور أحيانا في قطع الحلوى: "الفوندال" والملبن والربسوس والنعناع٬ صور صغيرة جميلة لثنائيات مثل محمود ياسين ونجلاء فتحي٬ نور الشريف وميرفت أمين٬ نجلاء فتحي وحسين فهمي٬ الوجه الجديد ليلي حمادة بشعرها الطويل المنسدل فوق كتفيها.

أما الكتاب الثاني الذي كتب فيه عبد الشكور عن ليلى حمادة٬ فهو كتابه "وجوه لا تنسي" مشيرا إلى أن شيئ ما يتعلق بذكرياتنا ما زال يشدنا إلى هذه الممثلة التي عرفناها في أعمالها الأولى كإحدى جميلات السينما في السبعينيات٬ فتاة مراهقة رومانسية وحالمة٬ تطلق شعرها منسابا مثل بنات الجيران الأكبر منا سنا٬ نعتبرهن مثل العرائس التي نراها في فاترينات المحلات.

كانت ليلي حمادة واحدة من قليلات انطلقن في تلك السنوات لتعبرن عن أعمارهن الحقيقية٬ موهوبات٬ ومناسبات من حيث حضور الصورة والهيئة للسينما٬ لسن كثيرات منهن مثلا حياة قنديل ونسرين وعزة كمال وهناء ثروت التي جاءت بعدهن٬ وبينما لعبت حياة قنديل دور فتاة مسترجلة في "إمبراطورية ميم" فإن ليلى حمادة كانت الأكثر شعبية بدورها في الفيلم كفتاة ناعمة وحالمة. صحيح أنها كانت على شفا حفرة في الفيلم٬ ولكنها أحرزت هدفا في مرمى السينما جعلنا نتوقع أنها ستصبح نجمة السنوات القادمة٬ وهو أمر لم يتحقق لها ولا لجيلها كله إناثا وذكورا.
حكاية صورة.. ليلى حمادة تجري آخر حوار مع فريد الأطرش
حكاية صورة.. ليلى حمادة تجري آخر حوار مع فريد الأطرش
حكاية صورة.. ليلى حمادة تجري آخر حوار مع فريد الأطرش
حكاية صورة.. ليلى حمادة تجري آخر حوار مع فريد الأطرش

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