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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

خريطة تسكين طلاب الفرقة الأولى بمدن الأزهر الجامعية في أسيوط

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:24 م
مدن الأزهر الجامعية
مدن الأزهر الجامعية
أميرة العناني
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عقد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الأحد، اجتماعا ضم الدكتورة إيمان مخلوف المشرف العام على المدينة الجامعية للطالبات وحسام مهران مدير المدن الجامعية بأزهر أسيوط، وعفاف مديرة المدينة الجامعية للطالبات؛ للتأكد من الاستعدادات اللازمة لعودة الطلاب والطالبات للسكن.

وشدد على ضرورة القيام بما يلزم من أعمال التطهير والتعقيم اللازمة لجميع المباني السكنية للمدينة قبل وقت كافي من عودة الطلاب إلى السكن بالمدينة وتسكين طلاب الفرقة الأولي المقبولين بتنسيق المدينة بعد غد الثلاثاء 23 من فبراير الجاري، بالنسبة للفرقة الأولى للطالبات كالتالي:
يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير لكليتي الطب والصيدلة، ويوم الأربعاء الموافق 24 فبراير كلية التربية، ويوم الخميس الموافق 25 باقي الكليات، ويوم الجمعة الموافق 26 التخلفات، وسيتم إعلان أسماء الطالبات الفرقة الأولي المقبولات بالمدينة غدًا.

أما بالنسبة للمدينة الجامعية للطلاب يبدأ التسكين للفرقة الأولي، كالتالي:
يوم الثلاثاء 23 فبراير لكلية العلوم، والحالات الخاصة، ويوم الأربعاء الموافق 24 فبراير كلية الزراعة، ويوم الخميس الموافق 25 كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، ويوم الجمعة الموافق 26 كليات اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون، ويوم السبت الموافق 27 فبراير كليتي التربية والهندسة الزراعية، والتخلفات، وعلى أن تبدأ التغذية يوم الأحد الموافق 28 من فبراير الجاري، وذلك تمهيدًا لبدء لاستئناف الفصل الدراسي، سيتم إعلان أسماء الطلاب الفرقة الأولي المقبولين بالمدينة غدًا

يأتي ذلك في إطار تفيذ الإجراءات التى اتخذتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات والعاملين.

ومن جانبه أكد حسام مهران مدير المدن الجامعية للوجه القبلي، أنه من المقرر عودة الطلاب المغتربين الذين تم قبولهم خلال الفصل الدراسي الأول وذلك على نفس أماكنهم المسكنين عليها، وكذا طلاب الفرق الأولي، وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة الجامعة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والتي تتضمن تخفيض أعداد الطلاب والطالبات بكل غرفة ومتابعة التزام الطلاب بارتداء الكمامات خارج الغرف وعزل أى حالات مرضية يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

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