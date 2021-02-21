مصطفى حجاج ضيف وائل منصور ومنة عامر على «إينرجي» غدًا

يحل الفنان مصطفى حجاج ضيفًا على برنامج "عيشها بإينرجي" مع وائل منصور ومنة عامر، على إذاعة إينرجي تردد 92.1 غدًا الإثنين في تمام الخامسة مساءً.ويكشف الفنان خلال الحلقة عن تفاصيل مشروعين فنيين جديدين سيقدمهما خلال العام الجاري، وينتظر أن يقدم خلال الحلقة مجموعة من أجمل أغانيه خاصة بعد نجاح أغنيته "أبويا قالي زمان" مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، والتي تم تصويرها في أحد الأحياء الشعبية في القاهرة.