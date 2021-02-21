المدن الجامعية بالفيوم تستقبل الطلاب استعدادا للفصل الدراسي الثاني

تبدأ المدن الجامعية في استقبال الطلاب وتسكينهم، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استعدادًا لبداية الفصل الدراسي الثاني، وأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، اعتبارًا من يوم الجمعة 2622021.وتبدأ إجراءات التسكين للطلاب ذوي القدرات الخاصة يوم الخميس 2522021 وسط إجراءات احترازية مشددة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، وتوفير كافة السبل اللازمة التي تساعد الطلاب على تحصيلهم الدراسي.يذكر أن المدن الجامعية سوف تستقبل عدد 542 طالبًا، و805 طالبة من مختلف الكليات.