12 مرشحا فى اليوم قبل الأخير للترشح لانتخابات الصحفيين

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب و6 من أعضاء المجلس في الانتخابات المحدد لها الخامس من مارس المقبل.وتلقت اللجنة في اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشح طلبا واحدا لمنصب النقيب من كارم يحيي سيد إسماعيل "المشهد" وشهرته "كارم يحيي"، وبذلك يصل عدد المرشحين على منصب النقيب حتى الآن 5 مرشحين.كما تلقت اللجنة أيضا 11 طلبا لعضوية المجلس ليصل عدد المرشحين على مقاعد العضوية حتى الآن 44 مرشحا.وتقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بغلق باب الترشح، غدا الإثنين، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتعلن بعدها أسماء المرشحين، فيما تبدأ اللجنة يوم الثلاثاء المقبل ولمدة 5 أيام تلقى طلبات الطعون والتنازلات.