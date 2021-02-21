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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: نسعي لتطوير قرى المحافظة

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:15 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى جاهدةً لتطوير العديد من القرى بجميع المراكز  في ظل الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم بقرية محلة أبو علي يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب محمد مرعي، النائب حامد جهجه، النائب محمود الشامي، النائب إبراهيم الديب، النائبة سامية توفيق، اللواء حاتم زين العابدين ومديري مديريات الخدمات.

بدأ محافظ الغربية جولته بتفقد تدبيش ترعة بحر الملاح ضمن أعمال تنفيذ الكورنيش في كلا الاتجاهين، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع الثورة، موجهًا بإزالة كافة البلدورات المتعرجة ووضعها بشكل مستقيم يسمح بتوسعة الطريق.

كما تابع المحافظ أعمال تغطية مصرف نمرة ٥ غرب، كوبري السلخانة، رصف طريق المحلة المنصورة القديم والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق موجهًا بسرعة الانتهاء من رصف الطريق، إقامة بلدورات في منتصف الطريق وتوفير خدمة مرورية لتنظيم الحركة المرورية.

وخلال الجولة استمع الدكتور رحمي لمطالب أهالي القرية موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدراسة تطوير محطة مياه الشرب القائمة، كما وجه مديرية الري بإغلاق وصيانة فورية لكوبري البحر القديم عقب حدوث هبوط بقدر ٥ سم، وكذلك توجيه شركة الكهرباء بإيصال خط كهرباء إضافي تجنبًا لانقطاع الكهرباء عن مستشفى منار الحكمة التابعة لجمعية كفالة الطفل اليتيم، والمقامة بالجهود الذاتية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد منشية البكري، كورنيش المنطقة الصناعية ونفق سكة قطور، حيث تم مناقشة تطوير النفق ومنطقة سكة قطور، بجانب  توفير دعم مالي لتطوير منطقة الوزارية.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة والأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان طنطا.

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