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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

براءة 7 ضباط وأفراد شرطة من قتل المتظاهرين بالبحيرة خلال أحداث 25 يناير

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:34 م
محكمة
محكمة
البحيرة معوض هويدى
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قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبدالرحيم، أمس الأحد، ببراءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط وأفراد شرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب» أثناء أحداث 25 يناير 2011.

وكانت محكمة النقض قد حكمت في القضية رقم 22900 لسنة 83 ق، والخاصة بالحكم سنة مع إيفاف التنفيذ للواء مجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة الأسبق، و6 آخرين، بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد بدائرة أخرى.

وشمل قرار البراءة كلا من: "اللواء مجدي أبوقمر، مدير أمن البحيرة الأسبق، والضابطين: عمرو صلاح علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلى محمد نبيل الزينى معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد: حسن السيد عبدالنبي الشبراوى وسامى شعبان عبدالقادر وعصام بيومى عبدالسميع وسعيد السيد أبوسمك وخالد عبدالمنعم يوسف"، المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة البحيرة فى أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضي.

جدير بالذكر، أنه في الثامن والعشرين من مايو لعام 2013، قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار السيد أبوسلام، رئيس المحكمة، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدير أمن البحيرة الأسبق في قضية قتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب بأحداث 25 يناير، والحكم أيضا على 6 ضباط وأفراد شرطة بالحبس سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

كما قضت المحكمة ببراءة وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي سابقا العميد محمود بركات، وقررت المحكمة براءة المتهم الأول اللواء مجدي أبوقمر من تهمة الإهمال والإضرار بالمال العام، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإلزامه بالدعوى المدنية فيها، عدا من تم إحالة دعواهم المدنية.

وأكد إسلام النجار وماهر نعيم، دفاع المتهمين، خلال المرافعة على انتفاء أركان جريمة القتل العمد وانتفاء القصد الخاص وانتفاء نية إزهاق الروح، وتوافر حالة الدفاع الشرعي، وطبقا لقرار وزير الداخلية رقم 286 لسنة 1972، وعلى استمرار العمل بالقرار 156 لسنة 1964 وطبقا للمعاينة المرفقة، وتقرير لجان تقصي الحقائق، أن المتهمين كانوا في حالة الدفاع الشرعي عن المنشآت والأرواح، مشيرين إلى أنه إعمالا لنصوص المواد 245/246/248/249/250 من قانون العقوبات بشأن توافر حالة الدفاع الشرعي.

وتابع دفاع المتهمين، خلال المرافعة، أن المتظاهرين قاموا بالتظاهر بجوار المباني الشرطية لهدمها وحرقها وقتل أفراد الشرطة المتواجدين بها، وأن هذا ليس فعلا ثوريا لتصحيح الأوضاع، وإنما فعل شكل جريمة وبعض المصابين لهم مصلحة فيها لوجود سجل إجرامي لبعضهم، وأنها كانت خطة مدبرة لإخلال وانعدام الأمن في البلاد لوجود مثل هذه التعديات والأفعال والجرائم في وقت واحد بعموم الجمهورية وفي ذات التوقيت.

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