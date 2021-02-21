قررنا العمل من هنا.. سياح لوزير السياحة: مبهورن بمصر ومرسى علم

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بعدد من السائحين من التشيك وسويسرا وبولندا بمدينة مرسى علم، وأكدوا أن مصر دولة آمنة، مشيدين بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي لمسوها على أرض الواقع والتي يتم تطبيقها في مطار مرسى علم الدولي والفنادق التي يقيمون بها.وأعرب سائح سويسري عن استمتاعه بزيارة مدينة مرسى علم، وبما تتمتع به من جو دافئ وشواطئ مشمسة ومناظر طبيعية خلابة ومياة صافية، ما جعله يمد فترة إجازته أسبوعا إضافيا بعدما كانت أسبوعين فقط.وأكدت سائحة تشيكة أن استمتاعها بالهدوء الذي تتميز به المدينة وبجوها الدافئ جعلها تقرر مد فترة إقامتها بالمدينة لمدة شهرين، والقيام بمهام عملها من مدينة مرسى علم عبر شبكة الإنترنت، كونها تعمل في براغ من المنزل، في ظل سياسة الإغلاق المتبعة في بلدها.وأضاف سائح بولندي، أن مصر تعد من أفضل الدول التي قام بزيارتها لقضاء إجازته بها، معربا عن رغبته في قضاء باقي حياته بمرسى علم.وتفقد وزير السياحة والآثار بجولة في مدينة مرسى علم عدد من المنشآت الفندقية، كما تفقد أحد محطات تحلية المياة الموجودة بالمدينة.وتأتي هذه الجولة استكمالا للجولات التفقدية التي يقوم بها الوزير بالمحافظات السياحية الساحلية لمتابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، والتعرف على مشاكل القطاع السياحي بها والمقترحات لدفع الحركة السياحية بها.وخلال الجولة استمع الدكتور خالد العناني لمشاكل وآراء أصحاب هذه المنشآت الفندقية ومقترحاتهم لتنشيط الحركة السياحية بالمدينة.