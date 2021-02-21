«حياة كريمة» بالمنوفية تلتقي رجال الدين المسيحي بمطرانية شبين الكوم

التقى اليوم أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، الأنبا بنيامين أسقف المطرانية بالمنوفية بمطرانية المنوفية بشبين الكوم وبحضور ووكلاء المطرانية ومساعديهم، ضمن في خطة الحوار المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة بالمنوفية من أجل تضافر الجهود من جميع مؤسسات المجتمع لتوفير حياة كريمة لقرى الريف المصري.تناول اللقاء عرض فريق عمل حياة كريمة لمحاور المبادرة الرئاسية وآليات العمل بها لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تم التطرق لمبادرة سكن كريم وتوضيح شروط الاستحقاق للأسر المتضرر من تهدم أو انهيار منازلهم أو الذين لديهم منازل لا تصلح للعيش بها.وكذلك تم توضيح محاور مبادرة التصالح حياة التي تنفذ بمحافظة المنوفية، وهدفها رفع العبء عن كاهل الأسر الأكثر فقرًا وتسديد قيمة التصالح عنهم بعد غلق باب التصالح، كما أنه تم تسديد مقدم جدية التصالح للحالات الغير مقتدرة وتنطبق عليها الشروط للاستحقاق.ودار اللقاء بين الطرفين في شكل يسوده التفاهم والاتفاق على الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية، وأبدى رجال الكنيسة بمطرانية المنوفية تأييدهم الكامل ومد يد العون لفريق عمل المؤسسة بالمنوفية نظرًا لما تقدمه المؤسسة ومؤسسة الرئاسة من مشروعات ترتقي بكافة فئات الشعب المصري وخاصة الريف.كما وأعرب الأنبا بنيامين أسقف المنوفية عن سعادته بشباب مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية خاصة وبكل المحافظات لما يبذلوه من مجهود وعمل متواصل حتى تصل الخدمات إلى كل القرى المصرية المستهدفة خلال المرحلة الحالية.وتوجه الجميع بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه الحقيقي الذي يلمسه الجميع بأهالي القرية المصرية الآتي كانت منسية عبر حقب كثيرة من الزمن مضت، ولكنهم أكدوا انه الآن وفي عهد فخامته لا يوجد مواطن يضيع حقه وسبل راحته فالكل أصبح سواء.