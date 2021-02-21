محافظ المنوفية يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من أعضاء مجلس النواب بمكتبه بالديوان العام حرصًا على التواصل المستمر مع جموع البرلمانيين بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم.في بداية اللقاء أكد المحافظ حرصه على التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة، مع وضع المقترحات والرؤي الجادة لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة.وتناول اللقاء عرض لأهم المشروعات التي تتم علي أرض الواقع للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات، وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ تلك المشروعات بما يحقق رضا المواطن.