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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس مصر للطيران يتفقد الخدمات الارضية بمطار أسوان

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:07 م
جريدة الدستور
محمود السعدى
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قام اللواء مهندس مجدي محمدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بجولة تفقدية بمحطة الشركة بمطار أسوان الدولي، اليوم الأحد، لمتابعة الأعمال القائمة والقيام بجولات تفقدية داخل هناجر وورش المحطة.

كما التقى مجدي محمدين بالعملين بمحطة مطار أسوان الدولي للاستماع إلى مطالبهم وحل المشكلات والمعوقات التي ربما تواجهم أثناء سير العمل، بما يعود بالنفع على منظومة الخدمات الأرضية بالمطار، كم استعرض الأوضاع الراهنة التي يشهدها قطاع النقل الجوي المصري في ظل استمرار وانتشار فيروس كورونا بمختفل العالم.

وأثنى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية على الأداء المتميز من جانب العاملين بكافة الورش والهناجر، كما وجه شكره وتقديره إلى اللواء طيار باسم بيومي، مدير مطار أسوان الدولي ونائبه اللواء طيار أحمد الباز، على المجهودات الجبارة التي تقوم بها سلطات المطار عبر تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية الوافدة إلى محافظة أسوان، رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.



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