محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد البنجر بشركة الشرقية بالصالحية الجديدة (فيديو)

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء موسم توريد محصول البنجر بشركة الشرقية لصناعة السكر بمدينة الصالحية الجديدة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور خالد بدوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.قدم الدكتور خالد بدوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر عرضًا تفصيليًا عن آليه العمل بالشركة حيث تمت الإشارة إلي أن الشركة الشرقية لصناعة السكر شركة مساهمة مصرية تقوم باستخلاص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصديره للخارج وتبلغ الطاقة التشغيلية للمصنع أثناء موسم البنجر 12 ألف طن بنجر اليوم لمدة 140 يوم سنويا بإجمالي مليون و600 ألف طن من محصول بنجر السكر لتنتج 220 ألف طن سكر أبيض من البنجر كما ينتج المصنع 96 ألف طن أعلاف حيوانية و87 ألف طن مولاس وتسعي الشركة لتصدير منتجاتها إلي الخارجوأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن المصنع يضم أحدث وحده لتكرير السكر الخام بطاقة تكرير 2000طن اليوم يمكنها أن تعمل لمدة 160 يوم متواصل لإنتاج 320 ألف طن سكر أبيض من الخام ويتكون المصنع من 20 محطة إنتاجية وخدمية ويعمل بالشركة 750 عامل، كما أن الشركة حاصلة على شهادة الجودة وسلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه تم انشاء مصانع الشركة على مساحة 420 فدان وتبلغ المساحة المزروعة بنجر 70 فدان بالإضافة الي التعاقد مع أكثر من 30 ألف مزارع لإمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر وجاري الإنتاج حاليا من الخط الأول أخذًا في الاعتبار التوسعات المستقبلية والصناعات التحويلية المزمع انشاؤها في المستقبل.أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة ستساهم في تطوير وزيادة إنتاجية محصول البنجر بالمحافظة عن طريق التوسع الرأسي في الإنتاجية من خلال استخدام أحدث المعدات في الزراعة والخدمة والحصاد، لافتًا إلى أنها حققت إنتاجية وصلت إلى 45 طن الفدان من محصول البنجر.تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المصنع وخطوط الإنتاج مشيدًا بالإجراءات الوقائية المطبقة بالمصنع والتزام العاملين بارتداء الكمامة الواقية والقفازات والسترات الواقية أثناء العمل لتوفير أقصى درجات الحماية لهم.أكد محافظ الشرقية أن زيارته اليوم للشركة تأتي في إطار حرص الدولة علي تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الاعتماد على الاستيراد ولسد الفجوة بين الوارد والمستهلك حيث تقدم الشركة مشروعا استراتيجيًا للدولة يعود بالنفع علي تحسين الاقتصاد القومي وتقديم فرص عمل حقيقية للشباب.أضاف المحافظ أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوي الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوي الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.أهدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر درعا تذكاريًا لمحافظ الشرقية مقدما له الشكر لدورة في تذليل كافة العقبات امام الشركة لإنهاء إجراءات التقنين والتصالح وتصحيح الأوضاع المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، كما أهدي المحافظ لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية لصناعة السكر شعار المحافظة تقديرًا لدور الشركة في توفير السكر بالسوق المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج.