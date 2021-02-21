الإمارات تقدم 951 جرعة من لقاح كورونا
الأحد 21/فبراير/2021 - 03:50 م
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 951 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5 ملايين و554 ألفا و342 جرعة، فيما بلغ معدل توزيع اللقاح 56.16 جرعة لكل 100 شخص.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.