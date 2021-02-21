الكنيسة الكاثوليكية تُطلق أحدث حلقات «الصورة أوضح» (فيديو)
الأحد 21/فبراير/2021 - 03:17 م
جرجس صفوتطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الصورة أوضح".
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "الأبيفانيا" أي عن الروح القدس.
وتستعد الكنيسة القبطية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من غد 22 فبراير. اضغط
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "الأبيفانيا" أي عن الروح القدس.
وتستعد الكنيسة القبطية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من غد 22 فبراير. اضغط