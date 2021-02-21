«زهرة الريمولا» لـ إيهاب فوزي مهداة للمخرج الراحل سيد سعيد

عن دار الوهيبى للنشر، أصدر الكاتب الروائى إيهاب فوزى روايته "زهرة الريمولا" وقد أهداها الكاتب، للمخرج السينمائى والمبدع الراحل السيد سعيد مخرج فيلم "القبطان" الشهير، خاصة أن هناك علاقة إنسانية وروحية وفنية جمعت بين الكاتب والمخرج الراحل قبل وفاته بشهور أثناء إقامته ببورسعيد - موطن الكاتب والمخرج معا.والرواية تسرد بتقنية غرائبية، وغريبة في تقنياتها وطرحها الموضوعي والتقني واللغوي، ليس فقط فى عوالمها العجائبية التى تذكرك برواية (مائة عام من العزلة) لماركيز، ولكن أيضا فى غرابة شكلها السردى فهى رواية لا حبكة فيها وتعتمد على مسارات دائرية وتدخلنا فى متاهات وشعاب وتقاطعات متشابكة وتقوم على تداخل بنيوى لبنيات متعالقة تغلب عليها رؤية ذات طابع شعرى، حيث تغوص بنا إلى حالة كونية مجهولة وعالم بكر لا يزال قيد التشكل يذكرك برواية (حى بن يقظان) لابن طفيل، كما تحيلك إلى عالم الكاتب إبراهيم الكونى، ويمكنك أن تستشف من خلال قراءة سطور هذه الرواية سؤال: هل أصبح الإنسان أسعد وأكثر استقرارا عما كان عليه الإنسان فى الأزمنة السحيقة.