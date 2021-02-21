عبير سليمان تنتهي من كتابة حلقات «عش الدبابير» نهاية الأسبوع

أوشكت المؤلفة عبير سليمان على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسل "عش الدبابير" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل وتسعى عبير سليمان للانتهاء من كتابة الحلقات بالكامل مع نهاية الأسبوع الجاري لتسليمها لصناع العمل.من جانبه، انتهى المخرج أحمد خالد موسي من تصوير 3 أسابيع كاملة من المسلسل، حيث يكثف ساعات التصوير يوميًا حتى تصل لـ 18 ساعة يوميًا من أجل الانتهاء من تصوير جزء كبير من المسلسل قبل حلول شهر رمضان.المسلسل يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعابا كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، ووليد فواز، ومعالجة، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.