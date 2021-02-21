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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الناتو: رغبة الحكومة العراقية تحكم توسيع مهامنا في بغداد

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:00 م
الناتو
الناتو
وكالات
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قال قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق الفريق الركن بيير أولسن، اليوم الأحد، إن توسيع مهام البعثة في العراق سيكون وفقا لما تطلبه الحكومة العراقية.

وذكرت مستشارية الأمن القومي العراقي في بيان أن أولسن التقى اليوم مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وبين له أن أي توسيع لمهام البعثة سيكون بناء على طلب الحكومة العراقية.

وأضاف البيان أن أولسن أكد دعم بعثة "ناتو" للعراق في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وبدوره قال الأعرجي إن العراق حريص على التعاون مع المجتمع الدولي وإن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من القتال، مؤكدا أن تبادل الخبرات مهم لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأوضح أن "العراق ليس جزءا من أي مشكلة إقليمية بل هو جزء من الحل"، موضحا أن بلاده ستعمل على الاستفادة من خبرات "ناتو" وأن تبادل الخبرات مهم لأن تنظيم "داعش" ما زال يشكل خطرا حتى الآن.

وقرر حلف شمال الأطلسي "ناتو" قبل أيام زيادة قواته في العراق لتعزيز مهامها في تدريب ودعم القوات العراقية في مواجهة تنظيم "داعش".

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