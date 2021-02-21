مؤشرا البحرين يغلقان على تباين عند 1.485.86

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1،485.86 بارتفاع قدره 4.49 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 631.64 بانخفاض قدره 5.31 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و930 ألفا و374 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 790 ألفا و282 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 109 صفقات.