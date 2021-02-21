مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) عند مستوى 96ر3565 نقطة، مرتفعًا بـ4ر0 نقطة، بنسبة 012ر0%، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي أغلق فيها على 55ر3565 نقطة.وأوضح التقرير الصادر عن السوق أنّ قيمة تداولات اليوم بلغت مليونًا و601 ألف و823 ريالًا عمانيًا، مقارنة بمليون و651 ألفًا و789 ريالًا عمانيًا، منخفضة بنسبة 3%.