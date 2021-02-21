بعد التصالح.. الحكم في إعادة محاكمة مجدى راسخ بقضية سوديك 29 مارس

قررت الدائرة 20 محكمة جنايات جنوب القاهرة، حجز جلسة إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال مجدى راسخ، والد هايدي راسخ، زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية المعروفة بقضية "أرض سوديك"، بعد تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة، وقيامه متضامنًا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة، وذلك لجلسة 29 مارس المقبل للحكم.وقدمت نيابة الأموال العامة العليا قرار تنفيذ التصالح الذى وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذى بلغت قيمته مليار و315 مليونًا و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك، من محمد إبراهيم وزير الإسكان الأسبق، على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانًا بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها، وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض.وطالبت النيابة العامة بإعمال أثر التصالح تطبيقًا للقانون، والذى يتضمن بألا يوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة.