الأربعاء.. الأمة الجزائري ينتخب «قوجيل» رئيسًا له

قررت هيئة مكتب مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان) عقد جلسة علنية يوم الأربعاء المقبل لانتخاب صالح قوجيل رئيسا للمجلس، بعد أن شغل هذا المنصب بالإنابة منذ أبريل 2019.ورأس ڨوجيل، اليوم الأحد اجتماعًا لمكتب المجلس، ضم رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، وخصص لبحث دور مجلس الأمة في هذه المرحلة الدقيقة، في عهد الجمهورية الجديدة التي يسعى لبنائها الرئيس عبد المجيد تبون، بما من شأنه تفعيل تكامل العمل المؤسساتي للدولة، وبما يتفق مع توجيهات رئيس الجمهورية في الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي.وقد تقرّر خلال الاجتماع، عقد جلسة علنية عامة، يوم الأربعاء المقبل تُخصّص للانتخاب من أجل ترسيم صالح ڨوجيل، رئيسًا لمجلس الأمة، بناء على رغبة المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس، وهي حزب جبهة التحرير الوطني، والثلث الرئاسي، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.يذكر أن قوجيل (90 سنة) تولى رئاسة مجلس الأمة بالإنابة في أبريل 2019، عقب تعيين عبد القادر بن صالح رئيس المجلس رئيسا مؤقتا للبلاد، عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان قوجيل يشغل وقتها منصب نائب رئيس مجلس الأمة.وعقب إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019، وتسليم السلطة للرئيس تبون، اعتذر بن صالح عن استكمال عمله رئيسا لمجلس الأمة، ليكمل قوجيل رئاسة مجلس -الأمة بالإنابة.وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن مساء الخميس الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ليصبح بذلك مجلس الأمة هو الغرفة التشريعية الوحيدة حاليا.