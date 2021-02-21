الأنبا بشارة جودة يحيي ذكرى والدي القمص نان بولس بالبدرمان

ترأس صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي في الذكرى الأربعين والسنوية الأولى، لوالدي الأب أنطونيوس نان بولس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالبدرمان بمحافظة المنيا.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان في استقبال نيافته الأب عبدالمسيح لمعي راعي الكنيسة، وألقى المطران كلمة العظة التي أكد فيها أن أجمل عطية هي أن تقوم الأسرة بتقديم تقدمة كهنوتية أو رهبانية للكنيسة، مشيرًا إلى أن الأسرة هي الكنيسة الصغيرة في المجتمع.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ختم نيافة الأنبا بشارة القداس بالبركة الرسولية للحاضرين، كما ألقى الأب أنطونيوس كلمة شكر لنيافته وللحاضرين.