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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صحيفة: إغلاق شركة «طيران ناميبيا» يكلف خزانة الدولة المليارات

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:54 م
شركة طيران ناميبيا
شركة طيران ناميبيا
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ذكرت صحيفة (ذا ناميبيان) الناميبية، أن حكومة البلاد ستنفق حوالي 300 مليون دولار ناميبي لدفع رواتب موظفي شركة "طيران ناميبيا" الذين سيبقون في منازلهم، بينما يتم إغلاق شركة الطيران الوطنية التي تعمل منذ 74 عاما، ليمثل إغلاقها نهاية مؤسسة استحوذت على 11 مليار دولار ناميبي من عمليات الإنقاذ الحكومية على مدى العقدين الماضيين(الدولار الأمريكي = 14.69 دولار ناميبي).

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية، اليوم الأحد، قولها: إن فاتورة الأجور الشهرية لـ"طيران ناميبيا" تكلف خزانة الدولة ما بين 25 إلى 30 مليون دولار ناميبي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة كانت تنتظر تنفيذ "حكم الإعدام" على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أن هذا القرار تعزز خلال الأسبوع الجاري عقب إعلان مجلس الوزراء الناميبي أنه سيتم تنفيذ قرار العام الماضي بتصفية الشركة.

ووفقا للمصادر، فقد تم خلال اجتماع مجلس الوزراء تأكيد استمرارية قرار التصفية، لاسيما وأن الشركة تواجه متاعب طويلة الأمد، وذلك رغم دعم الرئيس الناميبي حاج جينجوب للشركة الطيران لسنوات.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الناميبي إيبومبو شيمي، قوله إن مجلس الوزراء قرر أن من مصلحة البلاد التقدم بطلب التصفية الطوعية لشركة "طيران ناميبيا" التي لم تحقق أرباحا منذ إنشائها.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة أنفقت مليارات الدولارات لدعم شركة الطيران، لكنها لا تستطيع الاستمرار في الحفاظ عليها على حساب القضايا الأخرى ذات الصلة، مثل النمو الاقتصادي والخدمات الاجتماعية.

وأفاد بأن تصفية الشركة ستكلف ملياري دولار ناميبي، مبينا أن تكاليف التصفية ليست دائما من مسؤولية المساهمين، ولكن قد يتم توليد الأموال عن طريق بيع أصول الشركة.

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