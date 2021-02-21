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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 11 مخالفة تموينية متنوعة في مطروح.. وإحالتها للنيابة

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:52 م
المهندس حسن كمال
المهندس حسن كمال الشيباني
صلاح عامر
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أعلن المهندس حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، شن حملة تموينية اليوم على الأسواق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

وأضاف الشيباني، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إجمالي المخالفات التي تم ضبطها نحو 11 مخالفة تموينية تضمنت عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع للمواطنين، 6 مخالفات مخابز (نقص وزن) وبيع سلع بأزيد عن السعر المقرر وعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

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