ضبط 11 مخالفة تموينية متنوعة في مطروح.. وإحالتها للنيابة

أعلن المهندس حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، شن حملة تموينية اليوم على الأسواق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.وأضاف الشيباني، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إجمالي المخالفات التي تم ضبطها نحو 11 مخالفة تموينية تضمنت عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع للمواطنين، 6 مخالفات مخابز (نقص وزن) وبيع سلع بأزيد عن السعر المقرر وعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.