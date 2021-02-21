الأب عادل زكا اليسوعي يقدم أحدث حلقات حملة «كلمة الله» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة الله".وقال النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك: إن حلقة اليوم تأتي حسب الطقس اللاتيني الكاثوليكي.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ضيف الحلقة هو الأب عادل زكا اليسوعي.